Байден заведет кошку

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден заведут в Белом доме кошку. Об этом первая леди сообщила в интервью телеканалу NBС.

«Да, это правда. И кошка уже ждет встречи», — сказала она.

У четы уже есть две собаки. Первая леди пояснила, что появление кошки входит в тренировку овчарки Мейджора, у которой есть проблемы с поведением.

«Эта часть входит в его (Мейджора) тренировку. Его водили в приют, где есть кошки, и он отлично себя вел», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Мейджор опять укусил человека. От укуса немецкой овчарки пострадал сотрудник Службы национальных парков, который в момент нападения животного работал на южной лужайке Белого дома. Данную информацию подтвердил Майкл Лароса, пресс-секретарь первой леди США.

«Мейджор укусил человека во время прогулки. Этот человек в качестве меры предосторожности обратился в медицинскую службу Белого дома», — сказал он.

У четы Байденов есть две собаки: 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. Мэйджора взяли из приюта в 2018 году, Чемпа — приобрели в 2008 году у заводчика.