Елизавета II расстроилась из-за интервью принца Гарри и Меган Маркл

Стала известна реакция королевы Великобритании Елизаветы II на резонансное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и его супруги Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Собеседники издания рассказали, что королева Великобритании «грустит, но не злится» после выхода интервью.

«Они всегда волновались за него (принца Гарри), и королева настроена защищать его. Они всегда пытались поддержать его, после того как в его жизни появилась Меган. Они стали меньше тревожиться о нем, так как рядом с Меган он выглядел счастливым», — рассказал анонимный источник.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп надеется на участие супруги принца Гарри Меган Маркл в выборах президента США в 2024 году.

Также СМИ узнали о разговоре принца Гарри с его отцом принцем Чарльзом и братом принцем Уильямом после интервью Опре Уинфри.