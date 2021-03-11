Шведская кронпринцесса и ее супруг заразились коронавирусом

Шведская наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль заразились коронавирусом. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

Кронпринцесса и ее муж были помещены на карантин 10 марта после того, как у Виктории появились симптомы простуды. Результаты тестов на коронавирус дали положительный результат.

Отмечается, что пара переносит коронавирус легко. Также вместе с кронпринцессой и принцем на карантине находятся их дети — принцесса Эстель и принц Оскар.

За состоянием здоровья семьи следит врач.

Ранее сообщалось, что король Испании ушел на карантин после контакта с заразившимся COVID-19.