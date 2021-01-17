Собака Байдена пройдет процедуру «индогурации»
Антон Демидов
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Делавэрская гуманная ассоциация проведет церемонию «индогурации» немецкой овчарки избранного президента США Джо Байдена, которая носит кличку Майор, передает Mediate.
Отмечается, что мероприятие пройдет до инаугурации самого Байдена, которая состоится 20 января. Процедура «инДОГурации» пройдет 17 января.
Пожертвования с церемонии будут направлены на благотворительность, сообщает ассоциация в своем Facebook.
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