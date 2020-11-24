Трамп провел процедуру помилования индейки накануне Дня благодарения
Карина Казанцева
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Президент США Дональд Трамп провел процедуру помилования индейки по кличке «Корн» (Кукуруза) накануне Дня благодарения, который пройдет 26 ноября. Об этом пишет «Интерфакс».
«Корн, я дарую тебе полное помилование», — сказал Трамп.
Индеек «Корн» (Кукуруза) и «Коб» (Початок) для церемонии привезли из штата Айова. В прошлом году в церемонии участвовали птицы «Брэд» (Хлеб) и «Баттер» (Масло).
По традиции, президенту привозят двух птиц — главную праздничную индейку и ее «дублера», которых он «помилует». Первым из президентов символическую церемонию «помилования» индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн.
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