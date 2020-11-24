Трамп провел процедуру помилования индейки накануне Дня благодарения

Президент США Дональд Трамп провел процедуру помилования индейки по кличке «Корн» (Кукуруза) накануне Дня благодарения, который пройдет 26 ноября. Об этом пишет «Интерфакс».

«Корн, я дарую тебе полное помилование», — сказал Трамп.

Индеек «Корн» (Кукуруза) и «Коб» (Початок) для церемонии привезли из штата Айова. В прошлом году в церемонии участвовали птицы «Брэд» (Хлеб) и «Баттер» (Масло).

По традиции, президенту привозят двух птиц — главную праздничную индейку и ее «дублера», которых он «помилует». Первым из президентов символическую церемонию «помилования» индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн.

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