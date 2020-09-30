Институт цвета Pantone представил новый оттенок в честь менструации
Елизавета Мележенкова
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Международный исследовательский институт Pantone представил новый оттенок красного цвета под названием «Менструация». Об этом учреждение сообщило на своей странице в Instagram.
Вице-президент института Лори Прессман пояснила, что этот оттенок создан с целью вдохновить девушек во время критических дней и сформировать нормальное отношение к этому периоду.
Кроме того, активность этого цвета должна зародить уверенность в представительницах женского пола во время месячных.
Отмечается, что цвет создан при поддержке шведского производителя менструальных чаш Intimina, который борется с предубеждениями о месячных.
До этого Pantone выбрал главный цвет 2020 года.
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