Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск ждет ребенка
Валерия Исполатова
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Шведская топ-модель, ангел Victoria's Secret Эльза Хоск ждет ребенка. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.
Девушка опубликовала полуобнаженные фотографии, которые показывают, что она находится примерно на третьем триместре.
«Какое-то время скрывала, что в моем животе растет ангелочек. Чувствую себя счастливой и очень взволнованной от того, что у нас будет малыш и что начинается новая глава для меня и мужчины моей мечты», — написала Хоск.
Модели Ирина Шейк, Эмили Ратаковски и другие подписчики поздравили девушку в комментариях.
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