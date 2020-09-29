Шведская топ-модель, ангел Victoria's Secret Эльза Хоск ждет ребенка. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Девушка опубликовала полуобнаженные фотографии, которые показывают, что она находится примерно на третьем триместре.

«Какое-то время скрывала, что в моем животе растет ангелочек. Чувствую себя счастливой и очень взволнованной от того, что у нас будет малыш и что начинается новая глава для меня и мужчины моей мечты», — написала Хоск.

Модели Ирина Шейк, Эмили Ратаковски и другие подписчики поздравили девушку в комментариях.

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