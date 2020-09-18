Дом отца принцессы Дианы выставлен на продажу почти за 400 млн рублей
Бернст Ю.
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Особняк, принадлежавший отцу Дианы, принцессе Уэльской, выставлен на продажу за 4 млн фунтов стерлингов (более 391 млн руб.), пишет Daily Mail.
В этом доме Диана отдыхала вместе со своими детьми, принцами Уильямом и Гарри.
Особняк, принадлежавший раньше 8-му графу Спенсеру, расположен на берегу Ла-Манша на английском морском курорте Богнор-Риджис. Дом имеет выход прямо на пляж.
В 1994 году вдова графа Рейн Спенсер продала этот дом. Новые владельцы обнаружили на его чердаке детские фотографии принцев Уильяма и Гарри, играющих в бассейне во время летних каникул.
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