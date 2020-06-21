Премьер Индии заявил, что йога помогает в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Индии Наренда Моди заявил, что йога помогает в борьбе с коронавирусом, пишет The Times of India.

«Многие пациенты в мире пользуются методикой йоги для укрепления дыхательной и иммунной систем. Йога дает им возможность обрести здоровье», — сказал Моди, обращаясь к нации по случаю международного дня йоги.

Премьер подчеркнул, что индийская практика не имеет границ и принадлежит всему миру, укрепляя связи между людьми. Он добавил, что занятия укрепляют не только физическое, но и ментальное здоровье.

Из-за коронавируса Международный день йоги в Индии в этом году проходит без массовых мероприятий под слоганом «Йога дома и йога с семьей». День отмечается по предложению Индии. В 2004 году Генеральная ассамблея ООН утвердила 21 июня как праздничную дату.

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