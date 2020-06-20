Пара украинцев назвала новорожденного ребенка Зеленский

В Закарпатской области родители назвали своего сына Зеленский. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на межрегиональное управление Минюста страны.

Известно, что мальчик родился в мае 2020 года. Других подробностей о нем нет.

В ведомстве отметили, что на Украине самые распространенные детские имена в последнее время — Матвей, Александр, Максим и Анна, София, Полина. Также были зафиксированы необычные имена среди мальчиков: Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастьян, Жан, Прокоп. А для девочек родители выбирали: Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория.

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