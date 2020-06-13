Елизавета II отметила день рождения военным парадом в Виндзорском замке

Королева Великобритании Елизавета II 13 июня празднует официальный день рождения в Виндзорском замке. Для нее разработали небольшое торжественное мероприятие, пишет Sky News.

Военный парад для королевы организовали всего за две недели. Это первое появление монарха на официальном внешнем мероприятии с начала кризиса с коронавирусом.

Обычно тысячи людей собираются вдоль перед дворцом, чтобы посмотреть на военный парад, наполненный театральными представлениями, и увидеть членов королевской семьи. Однако в этом году собравшейся публике было предложено держаться подальше. Также саму торжественную церемонию сократили из-за ситуации с коронавирусом.

Королева Великобритании по традиции отмечает день рождения дважды — 21 апреля и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходят парад и торжественные гулянья. В этом году монарх отметит свой день рождения в узком кругу.

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