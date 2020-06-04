Time посвятит обложку Флойду и другим погибшим из-за полиции афроамериканцам

Свежий номер американского журнала Time выйдет с обложкой, посвященной смерти Джорджа Флойда и других афроамериканцев, которые скончались в результате действий полиции.

Выход номера запланирован на 15 июня. На обложку поместят картину известного американского художника Тайтуса Кафара, на которой изображен портрет матери-афроамериканки, держащей на руках ребенка. Также впервые в красной рамке, которая окружает картину Кафара, упомянуты имена 35 мужчин и женщин, погибших в основном из-за действия правоохранителей и «системного расизма»

Художник рассказал, что изобразил темнокожую мать с закрытыми глазами и нахмуренными бровями, которая держит в руках контур своего ребенка. Само изображение ребенка вырезано, чтобы показать потерю матери.

«Закрыв глаза, нахмурив брови, она удерживает контур ее потери», — уточнил Кафар.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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