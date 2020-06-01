СМИ узнали о задержании дочери мэра Нью-Йорка во время протестов

Полицейские задержали дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио вечером в субботу, 30 мая, во время акций протеста, которые были вызваны гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании стражами порядка. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, 25-летняя Кьяра де Блазио была задержана на Манхэттене. Как рассказал источник, она совместно с другими демонстрантами блокировала движение на перекрестке двух улиц и была задержана после того, как протестующие отказались исполнять требование полиции освободить проезжую часть.

Источник также сообщил, что в этом месте сжигали полицейские машины, люди вступали в столкновения с правоохранителями.

«В то время в этом районе были тысячи людей », — добавил источник издания.

Как отмечается в публикации, при задержании девушка не сообщила, что является дочерью мэра.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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