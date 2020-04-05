Елизавета II в обращении к нации сравнила COVID-19 с Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II в обращении к нации, которое было посвящено пандемии коронавируса нового типа COVID-19, сравнила заболевание с уроками Второй мировой войны. Трансляцию обращения вел «Би-би-си».

Она обратилась к гражданам с призывом сохранять чувство юмора, самодисциплину и сочувствие к ближнему, которые помогут справится в «непростое время».

Королева напомнила об уроках и жертвах Второй мировой войны и сравнила их с коронавирусом.

«Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности», — подчеркнула Елизавета II.

Она также призвала британцев верить, что «лучшие дни вернутся», несмотря на «тяжелые испытания».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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