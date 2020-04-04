WP: внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести в США
Газета The Washington Post сообщает, что внучка американского сенатора Роберта Кеннеди, который является братом 35-го президента Джона Кеннеди, 2 апреля пропала без вести вместе со своим сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд.
Речь идет Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетнем сыне Гидеоне.
Как стало известно, инцидент случился в городе Шейди Сайд. Туда 40-летняя Мейв Кеннеди приехала вместе с семьей в гости к своей матери.
По словам супруга исчезнувшей Дэвида Маккина, дети случайно бросили мяч в воду, когда играли у побережья возле дома. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч, однако из-за сильного течения доплыть назад к берегу они уже не смогли.
Издание пишет, что сейчас ведется их поиск.
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