WP: внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали без вести в США

Газета The Washington Post сообщает, что внучка американского сенатора Роберта Кеннеди, который является братом 35-го президента Джона Кеннеди, 2 апреля пропала без вести вместе со своим сыном в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд.

Речь идет Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетнем сыне Гидеоне.

Как стало известно, инцидент случился в городе Шейди Сайд. Туда 40-летняя Мейв Кеннеди приехала вместе с семьей в гости к своей матери.

По словам супруга исчезнувшей Дэвида Маккина, дети случайно бросили мяч в воду, когда играли у побережья возле дома. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч, однако из-за сильного течения доплыть назад к берегу они уже не смогли.

Издание пишет, что сейчас ведется их поиск.

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