Итальянский повар приготовил для специалистов из России борщ в знак благодарности

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Итальянский повар приготовил для российских врачей и специалистов Роспотребнадзора борщ в знак благодарности за их работу. Об этом в Facebook написал российский врач Александр Семенов, который принимает участие в медицинской миссии РФ в Италии.

Семенов опубликовал фотографию таблички, на которой было написано «Борщ. Извините, это в первый раз».

Врач отметил, что блюдо стало сюрпризом для всех российских представителей, которые сильно соскучились по домашней еде. Однако добавил, что приготовленный итальянским поваром суп являлся «банальным свекольником».

«Не всякий Джованни доготовит до середины борща», — написал Семенов.

Он также уточнил, что, несмотря на это, суп оказался очень вкусным.

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