Недели высокой и мужской моды в Париже отменяются

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В Париже отменяются недели мужской и высокой моды в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте французской Федерации высокой моды (FHCM).

«Пандемия требует принятия решительных решений для защиты наших домов, их сотрудников и всех тех, кто работает в нашей команде», — говорится в сообщении.

В связи с этим совет директоров FHCM решил отменить недели моды, запланированные на конец июня и начало июля 2020 года.

«Однако Федерация активно работает над возможностью альтернативных проектов», — отмечается в пресс-релизе.

Всего во Франции заразились коронавирусом 32 964 человека, скончались — 1995.

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