Шеф-повар Кремля рассказал о предпочтениях Елизаветы II во время визита в Москву

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о предпочтениях в еде королевы Великобритании Елизаветы II во время ее визита в Москву в 1994 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, королева обладает крайне избирательным вкусом.

Во время своего прибывания в РФ она отказывалась от продуктов с резким запахом, таких как лук, чеснок. Также ни в одно блюдо не добавлялась морковь.

«Все блюда для приема согласовывались с протоколом», — пояснил Галкин, добавив, что гречку британский монарх так и не попробовала.

Кроме того, шеф-повар рассказал, что Елизавета II любит клубнику и персики, но, несмотря на свое привилегированное положение, отдает предпочтение сезонным фруктам.

«Она черешню в январе не ела, она ела ее в мае, июне», — вспомнил Галкин.

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