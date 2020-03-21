Шеф-повар Кремля рассказал о предпочтениях Елизаветы II во время визита в Москву
Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о предпочтениях в еде королевы Великобритании Елизаветы II во время ее визита в Москву в 1994 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, королева обладает крайне избирательным вкусом.
Во время своего прибывания в РФ она отказывалась от продуктов с резким запахом, таких как лук, чеснок. Также ни в одно блюдо не добавлялась морковь.
«Все блюда для приема согласовывались с протоколом», — пояснил Галкин, добавив, что гречку британский монарх так и не попробовала.
Кроме того, шеф-повар рассказал, что Елизавета II любит клубнику и персики, но, несмотря на свое привилегированное положение, отдает предпочтение сезонным фруктам.
«Она черешню в январе не ела, она ела ее в мае, июне», — вспомнил Галкин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Королева Великобритании переехала из Букингемского дворца из-за коронавируса
— Ошибка королевы: Елизавету II затравили в соцсетях