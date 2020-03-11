На обложке российского Tatler появится трансгендерная героиня

На обложке апрельского Tatler впервые появится трансгендерная героиня номера. Ей стала Наташа Максимова. Об этом сообщается на сайте издания.

Известная в узких модных кругах Максимова совершила каминг-аут в конце прошлого года.

«От мальчика из Казахстана до девочки с обложки. Сегодня случилось то, о чем я никогда не могла подумать (а я склонна к фантазиям) — я на обложке журнала Татлер», — отреагировала она на выход журнала.

На сайте издания опубликован отрывок интервью, которое у нее взяла главный редактор российской версии Tatler Ксения Соловьева.