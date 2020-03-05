Time включил в список главных женщин века россиянок

Американский журнал Time разместил на своем сайте подборку портретов для обложки «100 женщин года».

Изначально эксперты предложили 600 кандидатур, из которых в результате были выбраны 100 — по одной на каждый год.

Затем известные художники создали обложки для выпусков начиная с 1920 года. На них они изобразили наиболее влиятельных женщин, тем самым создав список главных женщин века.

В него попали россиянки — участницы группы Pussy Riot, которые устроили «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя в Москве. Они оказались на обложке 2012 года.

Также в проект включили создательницу знаменитой марки духов Коко Шанель, актрису Мэрилин Монро, мексиканскую художницу Фриду Кало, королеву Великобритании Елизавету II, канцлера Германии Ангелу Меркель, эко-активистку Грету Тунберг и многих других известных женщин.

Отмечается, что на проект Time сподвиг тот факт, что на протяжении многих лет влиятельные женщины часто отодвигались на второй план, уступая место мужчинам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

— Россияне не попали в сотню самых влиятельных людей по версии Time