Рестораторы назвали излишним предписание Роспотребнадзора официантам носить маски

Эксклюзив

В Федерации рестораторов и отельеров России считают излишним предписание Роспотребнадзора усилить дезинфицирующий режим в объектах общепита. По мнению президента организации Игоря Бухарова, такие меры могут отпугнуть посетителей. Об этом он заявил «Газете.Ru».

«Я считаю, что предписание Роспотребнадзора — это излишние меры. На сегодняшний день не объявлена эпидемия, порог не превышен. Если в заведениях начнут появляться сотрудники в масках, это может вызвать панику у людей. Все ведь как думают – раз в маске, значит заражен. Соответственно нужно скорее уходить из ресторана. Да и самим сотрудникам тяжелее работать – попробуйте побегайте целый день в маске», — подчеркнул Бухаров.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора направило руководству кафе, ресторанов, гостиниц и ТЦ предписание об усилении мер по профилактике нового коронавируса. В документе говорилось в том числе о необходимости использования медицинских масок работниками.

По словам собеседника издания, каждое уважающее себя заведение в обязательном порядке соблюдает ряд мер, направленных на обеспечение безопасности посетителей.

«Для сохранения здоровья гостей ресторанов, в случае распространения инфекций, мы чаще делаем влажные уборки, проветриваем помещения. Разговоры о закупке тех же бактерицидных ламп, которые якобы нужно поставить в зале, выглядят странно, учитывая, что обезопасить посетителей можно и без таких затрат», — отметил он.

Серьезные меры в ресторанах предпринимаются и в отношении сотрудников. «Все понимают, что для того, чтобы не выкосило 50% коллектива, необходимо заранее отправить всех работников на вакцинацию, закупить к началу объявленного сезона противовирусные препараты. Кроме того, руководство обычно сразу отправляет на больничный тех сотрудников, у которых появляются первые признаки болезни», — заключил Бухаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Работникам ресторанов Москвы предписали менять маски каждые три часа