Армани решил провести показ коллекции в пустом зале из-за коронавируса

Итальянский дизайнер Джорджо Армани решил провести показ коллекции в пустом зале из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом сообщает Vogue.

По словам пресс-секретаря Армани, показ будет проходить без присутствия гостей, так как дизайнер решил позаботиться о безопасности приглашенных, чтобы те не посещали людные места.

Отмечается, что презентация коллекции будет транслироваться на сайте бренда, а также в Instagram и Facebook.

Показ должен был состояться в воскресенье, 23 февраля, в последний день Миланской Недели моды.

В Италии уже выявлено более 100 случаев заражения коронавирусом в пяти провинциях. 12 городов в двух провинциях закрыты на карантин. Два человека скончались.

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