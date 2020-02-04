Хозяйка клиниговой службы выполнит заказы в нижнем белье в Британии

Владелица британской клиниговой компании, сотрудники которой предоставляют услугу уборки в нижнем белье или обнаженными, заявила о готовности выполнить несколько заказов самостоятельно. Об этом сообщает The Mirror.

Никки Белтон, хозяйка бизнес, решила ответить на заявления о том, что она сама «не готова испачкать руки». Она отметила, что выполнит пять заказов самостоятельно.

Сотрудники ее клинигововой копании, основанной в январе 2020 года, выполняют заказы в нижнем белье, топлес или полностью обнаженными. Стоимость уборки составляет $97,7 или $123,7 в зависимости от того, какую услугу заказывает клиент.

По словам Белтон, ее бизнес не имеет ничего общего с сексуальной объективацией, все клиенты и сотрудники компании проверяются на наличие судимостей, чтобы сделать процесс обнаженной уборки максимально безопасным.