Принц Гарри и Меган Маркл могут сняться в сериале про Елизавету II от Netflix

Контент-редактор Netflix Тед Сарандос заявил, что стриминговый сервис заинтересован в работе с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Об этом сообщает Deadline.

По его словам, платформа может привлечь бывших королевских особ к работе в сериале «Корона». Отмечается, что это историческая драма о правлении королевы Елизаветы II. На данный момент были сняты три из шести ожидаемых сезонов.

Ранее Маркл подписала контратак с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей.

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