Главный диетолог Минздрава рассказал, как не переесть в Новый год

Главный диетолог Минздрава России, директор Института питания Виктор Тутельян рассказал, как правильно питаться в новогоднюю ночь, передает «Интерфакс».

По словам специалиста, не стоит голодными набрасываться на еду. Перед основной едой лучше съесть трудноперевариваемые, но бескалорийные продукты, например, листья салата, помидоры и огурцы. Таким образом желудок быстро наполниться, опасность переборщить с едой значительно снизиться.

С алкоголем лучше вообще быть осторожным, рекомендует Тутельян. Выбирать стоит легкие алкогольные напитки, пить их осторожно, по чуть-чуть, подольше чокаться. Крепкими напитками специалист рекомендует вовсе не злоупотреблять, особенно людям с патологиями.

По словам Тутельяна, чтобы расслабиться, в этот день нужно «радоваться, отдыхать, стол должен быть разнообразным, меньше жирного, суперсладкого. А если пробовать - то лучше действительно только пробовать, обманывать себя».

Также главный диетолог Минздрава советует не злоупотреблять салатами с заправкой. Выбирая между мясом и рыбой, он посоветовал рыбу, но не соленую.

Тутельян напомнил общие правила праздничного питания: «умеренность, умеренность и еще раз умеренность, сдержанность, попытайтесь себя обмануть».

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