Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
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Французский лидер Эммануэль Макрон подарил лидерам стран G7 наручные часы из пластика, выловленного в океанах. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Как отмечается, это произошло во время саммита глав государств на сессии по климату.
Во Франции в городе Биаррице проходит саммит G7, одной из главных тем которого — тема климата.
И именно на сессии, посвященной климату, лидеры стран получили пластиковые часы, которые сделали баскское сообщество.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России.