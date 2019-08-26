Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора

Французский лидер Эммануэль Макрон подарил лидерам стран G7 наручные часы из пластика, выловленного в океанах. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как отмечается, это произошло во время саммита глав государств на сессии по климату.

Во Франции в городе Биаррице проходит саммит G7, одной из главных тем которого — тема климата.

И именно на сессии, посвященной климату, лидеры стран получили пластиковые часы, которые сделали баскское сообщество.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России.