Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона

Первая леди США Меланья Трамп ответила Дональду Трампу за его поцелуй с женой президента Франции Брижит Макрон. Трансляцию вел телеканал BFM.

Отмечается, что во время фотосессии по итогам второго дня саммита G7 к лидерам стран-участников были приглашены их спутницы.

Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Представитель Канады и первая леди США также обменялись взаимными поцелуями в щеку. После этого Трамп поспешил взять свою жену за руку.

Ранее сообщалось, что жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи.