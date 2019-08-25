Меланья поцеловала Трюдо в ответ на поцелуй Трампа с женой Макрона
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Первая леди США Меланья Трамп ответила Дональду Трампу за его поцелуй с женой президента Франции Брижит Макрон. Трансляцию вел телеканал BFM.
Отмечается, что во время фотосессии по итогам второго дня саммита G7 к лидерам стран-участников были приглашены их спутницы.
Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Представитель Канады и первая леди США также обменялись взаимными поцелуями в щеку. После этого Трамп поспешил взять свою жену за руку.
Ранее сообщалось, что жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи.