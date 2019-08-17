Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете

В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, недовольство вызвал тот факт, что выброс в атмосферу углекислого газа у этого воздушного судна больше, чем у среднемагистрального пассажирского самолета.

«Герцог Сассекский говорит замечательные и мотивирующие слова о защите окружающей среды, а затем летит на отдых в европейский пункт назначения на частном самолете», — сказал активист организации «Друзья Земли» Аарон Кили.

Он заметил, что они могли бы добраться до пункта назначения на поезде и корабле и таким образом подать другим «изумительный пример».

Ранее фанаты возмутились формальным поздравлением принца Уильяма в инстаграме Меган Маркл и принца Гарри.