«Миссис Россия — 2019» поделилась своими эмоциями после победы

«Миссис Россия — 2019» Екатерина Нишанова прокомментировала победу в конкурсе красоты в своем инстаграме.

По словам девушки, она очень счастлива и гордится своей победой.

«Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно!» — рассказала Нишанова.

Она также отметила, что готовилась к конкурсу на протяжении шести месяцев и потратила на репетиции много сил и труда.

Ранее сообщалось, что жительница Геленджика стала «Миссис Россия — 2019».