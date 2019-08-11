«Миссис Россия — 2019» поделилась своими эмоциями после победы

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Победительница конкурса «Миссис Россия 2019» Екатерина Нишанова (Геленджик) Победительница конкурса «Миссис Россия 2019» Екатерина Нишанова (Геленджик)
Победительница конкурса «Миссис Россия 2019» Екатерина Нишанова (Геленджик)
РИА Новости

«Миссис Россия — 2019» Екатерина Нишанова прокомментировала победу в конкурсе красоты в своем инстаграме.

По словам девушки, она очень счастлива и гордится своей победой.

«Мои ощущения — эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно!» — рассказала Нишанова.

Она также отметила, что готовилась к конкурсу на протяжении шести месяцев и потратила на репетиции много сил и труда.

Ранее сообщалось, что жительница Геленджика стала «Миссис Россия — 2019».