Друг Аллы Вербер назвал причину ее смерти

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Алла Вербер на вручении премии журнала Glamour в Москве, 2019 год Алла Вербер на вручении премии журнала Glamour в Москве, 2019 год
Алла Вербер на вручении премии журнала Glamour в Москве, 2019 год
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Причиной смерти фешн-директора ЦУМа Аллы Вербер стал инфаркт, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Об этом рассказал друг Вербер, журналист Олег Шаран.

«Да, подтверждаю, это инфаркт», — сказал он.

Вербер скончалась на 62-м году жизни, она провела последние два дня в итальянской больнице.