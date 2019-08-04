Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон сделала пластическую операцию. Об этом пишет DailyMail.
По информации издания, операция проводилась под общим наркозом и длилась около трех часов. Уточняется, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.
Отмечается, что перед операцией Макрон посетила клинику для консультации с врачом, а после ее проведения первая леди два дня восстанавливалась, отдыхая в Версале.
Ранее сообщалось, что Брижит Макрон решила сняться в сериале.