Шейх и его сбежавшая с миллионами жена уточнили свой статус отношений

Эмир Дубая и его жена Хайя, которая сбежала от мужа с миллионами, официально подтвердили свой развод. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что бывшие супруги еще будут участвовать в судебных разбирательствах, касающихся раздела имущества и дальнейшей судьбы их общих детей.

Как отмечается, эмир и Хайя наняли себе престижных адвокатов.

Интересы правителя Дубая в суде будет отстаивать Элен Уорд, которая ранее представляла Гая Ричи и Мадонну.

А представителем Хайи в суде станет адвокат Фиона Шеклтон. Сейчас она оказывает юридиче6ские услуги принцам Уильяму и Гарри.

Ранее стало известно, что Хайя изменила эмиру с охранником.