Молодую любовницу Джонсона не пустили к королеве

Возлюбленная назначенного премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс ждет его у резиденции на Даунинг-стрит, передает РИА «Новости».

31-летняя Саймондс не сопровождала 55-летнего Джонсона на аудиенции у королевы Елизаветы II в Букингемском дворце, так как Саймондс и Джонсон не состоят в браке.

Женщина одета в розовое платье с пестрым узором.

Ранее сообщалось, что полиция допросила Бориса Джонсона после криков его подруги. Как отмечается, Саймондс и Джонсон поругались из-за трудного дня и разлитого вина.