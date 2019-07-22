Известному актеру грозит ампутация из-за укуса паука

Британского актера Мэтью Филипса укусил ядовитый паук, в результате чего ему может быть необходима ампутация, сообщают местные СМИ.

Маленький укус, который Филипс получил в Лас-Вегасе, сначала не давал о себе знать. Через некоторое время он потемнел, а нога опухла.

Когда артист обратился к специалистам, конечность уже была поражена язвой. Ему сделали срочную операцию, из-за диабета пришлось не использовать обезболивающие.

Предположительно, актера укусил коричневый паук-отшельник. Этот вид насекомого обитает на востоке Северной Америки.

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