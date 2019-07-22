Трость выжившей пассажирки «Титаника» продана за $50 тысяч

Пешеходная трость, которой пользовалась выжившая пассажирка «Титаника», была продана в США за $50 тысяч, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аукционный дом Guernsey's.

По имеющейся информации, трость имеет электрическую подсветку. Именно поэтому в ночь крушения «Титаника» женщина по имени Элле Уайт смогла использовать ее как ориентир для спасательных шлюпок.

«В течение всей ночи она ей яростно размахивала, одновременно помогая всем», — цитирует аукционный дом воспоминания очевидца.

Согласно описанию лота, Уайт купила ее, находясь уже в путешествии, когда повредила ногу. Обладательница спасительной трости умерла в 1942 году в возрасте 85 лет.

Ранее на аукционе в США была выставлена золотая медаль Олимпиады-2010.