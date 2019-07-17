Почему Меган Маркл ненавидят в Британии, объяснила Sun

Герцогиня Сассекская Меган Маркл прошла путь от доброжелательного отношения к себе до того, что к ней стали относиться с ненавистью. Причины этого объясняет The Sun.

В издании сообщают, что Маркл надоела британцам своим статусом «бедная я» и королевской паранойей.

Кроме того, у герцогини отмечают пиар-скандалы, чрезмерные растраты, плохие отношения с собственной семьей и с британской общественностью, а также поступки, противоречащие королевским устоям.

Ранее Меган Маркл пожаловалась на жизнь в королевской семье популярному певцу.