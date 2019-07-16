Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье

Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма «Король лев» рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье. Об этом пишет The Sun.

По словам Маркл, ей трудно находиться в центре внимания.

Отмечается, что во время разговора Фаррел похвалил «чудесный союз» пары и попросил герцогиню не принимать все как должное.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл оскандалилась на Уимблдонском турнире по теннису. Герцогиня нарушила во время соревнования правила этикета.