Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном
close
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.
Как отмечается, Маркл взяла сына, чтобы посмотреть благотворительный турнир по поло, в котором участвовал ее муж, а также принц Уильям.
Журналисты успели сфотографировать лицо Арчи. Таким образом, Маркл установила рекорд, так как до этого никто из королевской семьи не показывал своего наследника так рано.