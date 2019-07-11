Меган Маркл осудили за первое публичное появление с сыном

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, нарушив негласное правило королевской семьи, и взбесила этим британцев, пишет The Sun.

Как отмечается, Маркл взяла сына, чтобы посмотреть благотворительный турнир по поло, в котором участвовал ее муж, а также принц Уильям.

Журналисты успели сфотографировать лицо Арчи. Таким образом, Маркл установила рекорд, так как до этого никто из королевской семьи не показывал своего наследника так рано.

Ранее Меган Маркл вывела поклонников неподобающим видом.