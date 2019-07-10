Саудовской принцессе светит наказание за насилие над сантехником

Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу требуют приговорить в шести месяцам тюрьмы условно и штрафу за то, что она приказала своему телохранителю избить сантехника, делающего ремонт в ее парижской квартире три года назад. Об этом сообщает CBSNews.

Отмечается, что об избиении она распорядилась, когда рабочего увидели якобы делающим фотографии в ее квартире. По словам сантехника, его связали и заставили поцеловать принцессе ноги. Его инструменты также были конфискованы. По некоторым данным, она обозвала его «собакой, которая не заслуживает того, чтобы жить». Адвокаты принцессы отвергли все обвинения.

Ранее сообщалось, что саудовскую принцессу ограбили в одном из отелей Парижа.