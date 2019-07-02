Детей Трампа загнобили СМИ

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Дочь президента США Иванка Трамп (в центре на первом плане) на саммите G20, июнь 2019 года Дочь президента США Иванка Трамп (в центре на первом плане) на саммите G20, июнь 2019 года
Дочь президента США Иванка Трамп (в центре на первом плане) на саммите G20, июнь 2019 года
Susan Walsh/AP

Дочь американского президента Иванка Трамп сопровождала отца во время поездки в Азию. Как сообщает CNN, она пыталась играть роль «теневого министра» — посетила ряд двусторонних встреч между США и иностранными державами на G20 и сопровождала отца на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Она также попыталась вступить в разговор премьера Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, главы МВФ Кристин Лагард и британского премьера Терезы Мэй.

Отмечается, что ее поведение было неприемлемым, как и поведение Дональд Трампа-младшего. Он разместил твит по поводу расовой идентичности кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, утверждая, что она не чернокожая американка. CNN делает вывод о том, что Трамп относится к управлению страной, как к семейному бизнесу. Проблема заключается в том, что речь идет о правительстве Соединенных Штатов, а не о семейном предприятии. Автор задается вопросом, как к будут воспринимать США, когда дети президента строят из себя дипломатов высокого уровня, будут ли они верить госсекретарю Майку Помпео или Иванке, которая ближе к главе государства. Его также интересует вопрос о том, что произойдет, если она и Помпео начнут делать перед лицом мирового сообщества противоречащие заявления.