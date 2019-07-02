Детей Трампа загнобили СМИ

Дочь американского президента Иванка Трамп сопровождала отца во время поездки в Азию. Как сообщает CNN, она пыталась играть роль «теневого министра» — посетила ряд двусторонних встреч между США и иностранными державами на G20 и сопровождала отца на встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Она также попыталась вступить в разговор премьера Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, главы МВФ Кристин Лагард и британского премьера Терезы Мэй.

Отмечается, что ее поведение было неприемлемым, как и поведение Дональд Трампа-младшего. Он разместил твит по поводу расовой идентичности кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, утверждая, что она не чернокожая американка. CNN делает вывод о том, что Трамп относится к управлению страной, как к семейному бизнесу. Проблема заключается в том, что речь идет о правительстве Соединенных Штатов, а не о семейном предприятии. Автор задается вопросом, как к будут воспринимать США, когда дети президента строят из себя дипломатов высокого уровня, будут ли они верить госсекретарю Майку Помпео или Иванке, которая ближе к главе государства. Его также интересует вопрос о том, что произойдет, если она и Помпео начнут делать перед лицом мирового сообщества противоречащие заявления.