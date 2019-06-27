Меган Маркл изменила обручальное кольцо, узнали СМИ

Герцогиня Сассекская Меган Маркл переделала свое помолвочное кольцо, сообщает Daily Mail.

Принц Гарри преподнес Меган Маркл сверкающее кольцо, состоящее из трех бриллиантов, в ноябре 2017 года. Однако на недавних выходах герцогини папарацци заметили, что в дополнение к основным драгоценностям, на кольце появилась мелкая россыпь бриллиантов.

Эксперт по ювелирным изделиям Арабель Лебрусан подтвердил, что группа колец было изменено, и теперь она больше походит на американское. По его словам, тонкая бриллиантовая полоса стала новой модной тенденцией.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома.