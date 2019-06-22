Трамп отреагировал на обвинение в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинение в изнасиловании в свой адрес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
По словам главы государства, он никогда не встречался с выдвинувшей заявление журналисткой, а ее обвинения связаны с желанием продать новую книгу.
«Ее [книгу. — Газета.Ru] стоит продавать в отделе художественной литературы», — заявил Трамп.
Он добавил, что подобные ложные обвинения «умаляют серьезность» преступлений подобного характера, а также подчеркнул, что люди должны «платить высокую цену», если обвинения являются недостоверными.
Ранее журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.