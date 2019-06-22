Трамп отреагировал на обвинение в изнасиловании

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинение в изнасиловании в свой адрес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

По словам главы государства, он никогда не встречался с выдвинувшей заявление журналисткой, а ее обвинения связаны с желанием продать новую книгу.

«Ее [книгу. — Газета.Ru] стоит продавать в отделе художественной литературы», — заявил Трамп.

Он добавил, что подобные ложные обвинения «умаляют серьезность» преступлений подобного характера, а также подчеркнул, что люди должны «платить высокую цену», если обвинения являются недостоверными.

Ранее журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.