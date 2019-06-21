СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности
Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности. Об этом сообщает Express.
По мнению поклонников, герцогиня находится на раннем сроке, поэтому пока не хочет официально говорить о своем положении.
Как отмечается, во вторник, 18 июня, состоялись скачки Royal Askot, которые посетила в том числе Миддлтон. Именно ее странное поведение и заинтересовало поклонников.
Дело в том, что герцогиня постоянно держалась за живот, что свойственно беременным женщинам. Кроме того, по словам очевидцев, она пыталась скрыть свои изменения в фигуре при помощи сумочки.
Также, как уточнили поклонники, во время мероприятия Миддлтон была довольно рассеянной, но, в то же время, выглядела счастливой.
Ранее сообщалось, что Миддлтон надела неподобающий статусу наряд.