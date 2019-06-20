Путин рассказал, на чем любит окрошку

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какую окрошку он предпочитает. Об этом сообщает ТАСС.

Своими гастрономическими предпочтениями президент поделился с журналистом ВГТРК Наилей Аскер-заде в рамках их разговора после окончания эфира «прямой линии».

Аскер-заде сообщила, что такой простой вопрос часто вызывает споры в социальных сетях.

Путин отметил, что предпочитает есть окрошку на квасе. Он также добавил, что заправляет блюдо домашним квасом, который для него специально готовят повара.

Ранее стало известно, как выбирать ингредиенты для окрошки.