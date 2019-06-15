Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала подробности того, как она пригласила российского лидера Владимира Путина на свою свадьбу, которая состоялась в августе 2018 года. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По ее словам, это вышло случайно в ходе визита Путина в Вену в июне 2018 года
В тот день Кнайсль получила распечатанные приглашения на свадьбу и взяла их с собой на встречу, чтобы раздать коллегам.
Когда экс-глава МИД раздала приглашения всем своим знакомым, у нее осталось еще одно.
«Я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость. Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые», — отметила Кнайсль.
Тогда она решила вручить президенту России приглашение на свадьбу.
Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль. На торжественном мероприятии российский лидер произнес тост по-немецки и станцевал с министром.