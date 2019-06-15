Принца Гарри обвинили в измене Маркл

Автор книги о британской королевской семье Анжела Левайн заявила, что в 2016 году принц Гарри на протяжении трех месяцев встречался с моделью Сарой Энн Маклин. Об этом сообщает Express.

Причем, по ее словам, в этот момент у принца уже был роман с герцогиней Сассекской Меган Маркл, которая так и не узнала об изменах своего будущего супруга.

Она отметила, что на тот момент Маркл проживала в Канаде, снимаясь в сериале «Форс-мажоры», и регулярно посещала принца.

Она также добавила, что вскоре Гарри понял, что у них нет ничего общего с Маклин и разорвал с ней отношения.

«Друг Гарри рассказал, что они с Сарой неплохо ладили, но все-таки были слишком разными. Она — слишком уж правильная, а Гарри всегда был немного непокорным», — уточнила Левайн.

Кроме того, она сообщила, что и у Маркл мог быть роман на стороне: якобы в период знакомства с Гарри герцогиня встречалась с шеф-поваром.

Ранее сообщалось, что Маркл захотела стать неофициальной королевой США.