Ким Кардашьян впервые показала фото четвертого ребенка

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян впервые показала своего четвертого ребенка сына Псалма с близкого расстояния. Фотографию она разместила в своем инстаграме.

Снимок сопровождается комментарием Кардашьян, где она написала имя сына.

Ранее сообщалось, что младшего брата Норт, Сейнта и Шайкаго Уэст назвали религиозным именем Псалм. Как сообщает NME со ссылкой на убедительную теорию фанатов семейства Кардашьян, на выбор имени оказал серьезное влияние отец ребенка.

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз 10 мая. Это второй ребенок звездной четы, рожденный суррогатной матерью.