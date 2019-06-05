Появились новые подробности скандала Трампа с четой Меган Маркл и принца Гарри

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не говорил с принцем Гарри о «злобной» герцогине Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает CNN.

По его словам, он разговаривал с Гарри во время своего визита в Букингемский дворец.

Однако, как отметил глава США, они не говорили о Маркл и недавних комментариях Трампа о ее «злобном» характере.

«Мы не говорили об этом...Это (комментарии Трампа о Меган. — «Газета.Ru») были извращены», — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что на самом деле не считает герцогиню «злобной».

«Она делает хорошую работу. Я надеюсь, что ей нравится ее жизнь. Я думаю, что она очень милая», — уточнил Трамп.

Ранее СМИ заметили, что во время посещения картинной галереи в Букингемском дворце принц Гарри держался в стороне от Трампа.