Принц Гарри проигнорировал Трампа, заметили СМИ

Во время посещения картинной галереи в Букингемском дворце принц Гарри держался в стороне от президента США Дональда Трампа, поскольку он назвал Меган Маркл «скверной». Об этом сообщает The Mirror.

По сообщениям работника картинной галереи, во время того, как Трамп с женой Меланьей рассматривали собрание королевских артефактов, принц Гарри стоял в стороне.

«Он все время стоял в конце зала, покачиваясь на пятках, и выглядел крайне незаинтересованным», — сообщил он изданию The Mirror.

СМИ также опубликовало фотографии того, как принц Гарри держится стороной Дональда Трампа. Посещение картинной галереи проходило после того, как президент США назвал Маркл «скверной», поскольку она в период американской президентской предвыборной кампании в 2016 году охарактеризовала Трампа как «вызывающего разногласия» и «женоненавистника».

Принц Гарри также присутствовал на ланче с президентом Трампом и его семьей, однако проигнорировал торжественный банкет во дворце, который проходил после.

Меган Маркл не присутствовала на встрече с американскими представителями, поскольку она осталось вместе с новорожденным наследником принца Гарри сыном Арчи.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к королеве Елизавете II.