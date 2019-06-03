Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.

Отмечается, что о беременности 25-летней супруги бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса стало известно в январе.

Сообщается, что жена экс-короля Малайзии наблюдалась в одной из лучших клиник Германии, а в марте она прилетала в Москву.

По данным издания, мальчика назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Ранее сообщалось, что Мухаммад V отрекся от престола после свадьбы с Воеводиной.