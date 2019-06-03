Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Отмечается, что о беременности 25-летней супруги бывшего короля Малайзии Мухаммада V Фариса стало известно в январе.
Сообщается, что жена экс-короля Малайзии наблюдалась в одной из лучших клиник Германии, а в марте она прилетала в Москву.
По данным издания, мальчика назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
Ранее сообщалось, что Мухаммад V отрекся от престола после свадьбы с Воеводиной.